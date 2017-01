Landsretten afgører mandag, om Godsejer Bernt Johan Collet er ansvarlig for at pløje gravhøje ned. Arkivfoto

Sag om godejer og ødelagde gravhøje til afgørelse

Tilbage i 2014 blev godsejeren, der også er tidligere forsvarsminister, frikendt ved retten i Nykøbing Falster. Den gang stod godsejeren anklaget for at overtræde straffeloven.

Var det godsejer Bernt Johan Collet, som er ansvarlig for, at nogle fortidsminder på hans ejendom Lundbygaard Gods ved Vordingborg blev pløjet ned og erstattet med juletræer.

Året efter var det så museumsloven, som blev afprøvet ved Københavns Byret, og her blev Bernt Johan Collet dømt til at skulle betale 180.000 kr. for reetablering af 11 gravhøje i Skovhuse ved Stensved øst for Vordingborg, samt cirka 360.000 kr. for reetablering af en langdysse fra den yngre stenalder i Vallebo Skov.

Desuden skulle han betale 80.000 kr. i sagsomkostninger.

Og det er denne afgørelse, der nu er anket til landsretten.