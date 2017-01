Sjællandske har fået aktindsigt i anklageskriftet, som viser, at der er tale om i alt syv sager, hvor kvinden sigtes for ikke at have haft styr på sine to hunde. Modelfoto

Sag om bidske terrorhunde snart for retten

Sjællandske har fået aktindsigt i anklageskriftet, som viser, at der er tale om i alt syv sager, hvor kvinden sigtes for ikke at have haft styr på sine to hunde, der blot beskrives som »en lys brun hund samt en brun/sort hund«, begge af blandingsrace.

Ifølge politikommisær Arne Holdensen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er det imidlertid ikke ensbetydende med, at senere anmeldelser forsvinder i systemet. Tværtimod er politiet stadig i gang med at efterforske disse anmeldelser - i hvert fald de af dem, som man mener kvinden fra Østmøn kan holdes ansvarlig for - og det er derfor Arne Holdensens forventning, at disse sager også vil komme for retten den 6. marts som et tillægsanklageskrift. I mellemtiden har politiet dog endnu ikke taget det skridt at udstede et decideret påbud til kvinden om at holde hundene i snor og med mundkurv på, som ellers er en mulighed. Det skyldes ifølge Arne Holdensen, at man stadig mangler at afhøre kvinden om nogle af forholdene, og at beslutningen om et påbud er en del af den proces. Han påpeger i øvrigt, at politiet ikke har fået nye anmeldelser om de to hunde, siden medieomtalen af sagen begyndte.