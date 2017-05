Sådan kan Mønbroen komme til at se ud i fremtiden. Foto: Vejdirektoratet

Særlig belysning skal gøre Mønbroen til pejlemærke

Vordingborg - 09. maj 2017 kl. 09:17 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vores vision er at fremhæve broen som samlingspunkt i lokalområdet og som branding af en del af Vordingborg Kommune, som i øjeblikket oplever stor interesse fra investorer i turistbranchen. Vores vision er i det hele taget, at understøtte kommunens strategi for kystturisme.

Sådan skriver Foreningen Møn Nu og Lokalrådet for Kalvehave og Omegn i anledning af, at de to organisationer slår et slag for, at Mønbroen med det officielle navn Dronning Alexandrines Bro kan få en ekstra flot belysning. Det skriver Sjællandske.

Det er kun et par dage siden, at Vejdirektoratet annoncerede, at Mønbroen vil blive belyst igen. Men samtidig har der været forhandlinger med direktoratet om at få en helt særlig belysning sat op.

Projektet er så langt fremme, at der har været holdt licitation for en effektbelysning af den store midterbue af stål.

- Desværre kan den ikke rummes inden for Vejdirektoratets fastlagte budget. Der mangler ca. en mio. kr., som vi håber at finde hos dem, som kan se bl.a. det turistmæssige potentiale i projektet, siger Foreningen Møn Nus formand Michael van Deurs til Sjællandske.