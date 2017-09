Send til din ven. X Artiklen: S sætter omstridt skolemodel på pause Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S sætter omstridt skolemodel på pause

Vordingborg - 12. september 2017 kl. 06:39 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele kommunen: Socialdemokratiet i Vordingborg slår nu bak over for en ny model for tildeling af penge til skolerne. Modellen er i en høring, som slutter i dag, men på forhånd melder partiets spidskandidat og ordfører, Mikael Smed, fra.

Dermed er flertallet for tildelingsmodellen, som især ville ramme den store Gåsetårnskolen hårdt, faldet bort. Skolen stod til at miste syv lærerstillinger, såfremt den nye plan blev vedtaget, og også Kulsbjerg Skole stod til at miste penge.

- Du kan godt sige, at vi trykker på pauseknappen. Der er så mange udfordringer på hele skoleområdet, at vi mener, at den nye kommunalbestyrelse skal nedsætte en arbejdsgruppe, der kulegraver området og laver en langsigtet plan sammen med repræsentanter for skoler og dagtilbud, siger Mikael Smed.

- Vi skal selvfølgelig se på de høringssvar, som kommer ind, og handle i respekt for dem, men det er vigtigt, at vi prøver på at tænke langsigtet, og derfor mener vi, at der bør nedsættes en arbejdsgruppe, som har til opgave at sætte »fokus på det gode børneliv,« siger han.

Forslaget kommer samtidig med, at der forhandles på rådhuset om budgettet for 2018, og det kan vippe et eventuelt flertal for den foreslåede tildelingsmodel. Den blå blok har kun en enkelt stemmes flertal i forhold til rød blok, og på forhånd har et Venstre-medlem, Asger Diness Andersen, givet udtryk for, at han ikke kan stemme for den foreslåede model.

Forældre-protester

Modellen har vakt voldsomme protester i forældrekredse især på Gåsetårnskolen. En særlig Facebook-gruppe, Ja til stærke skoler i Vordingborg Kommune, har flere end 1200 medlemmer, og stifteren af gruppen, Lasse Poulsen, er glad for den nye melding fra Socialdemokratiet.

To besparelser truer

- Jeg er rigtig glad for meldingen, men jeg kunne også godt tænke mig, at han meldte klart ud, at Gåsetårnskolen fortsat skal have kompensation for den besparelse, som vi blev pålagt i foråret, siger Lasse Poulsen, som er forældre til to børn på skolen, hvor han samtidig selv er lærer og også sidder i skolebestyrelsen som medarbejderrepræsentant.

Han henviser til, at skolen på baggrund af en anden analyse blev pålagt at spare 3,5 millioner kroner, som kommunalbestyrelsen imidlertid endnu ikke har sat i værk, men udskudt konsekvensen af med en ekstrabevilling for foreløbig et år.

Dermed er det samlet en besparelse på mere end syv millioner svarende til 14 lærerstillinger, der truer på Gåsetårnskolen.