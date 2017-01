Se billedserie Hediga Morads llig er aldrig fundet, men hun er ikke set sdien 9. oktober 2015. Politi og anklagemyndighed mener, hun er blevet myrdet af sin eksmand, og hun blev 34 år. Pressefoto

Rygende pistol udeblev på første retsdag for drabet uden lig

Vordingborg - 06. januar 2017

Trusler, bortførelse af deres fælles datter, drab og usømmelig omgang med lig. Anklagerne mod en 41-årig eksmand til den dræbte 34-årige Hediga Morad er skræmmende og makabre, og bliver han dømt, når de syv eller otte retsdage er overstået i slutningen af måneden, står manden til en langvarig fængselsstraf og udvisning til Syrien.

Men først skal anklageren bevise hans skyld, og det blev klart på første retsdag fredag, at det kan blive svært nok, skriver Sjællandske.

Først og fremmest mangler liget, som politiet har ledt efter siden 10. oktober 2015, hvor kvinden forsvandt fra eksmandens bopæl i Mølleparken i Vordingborg. Under retsmødet løftede anklageren sløret for, at politiet har fundet en forberedt grav i skoven ved Marienlyst Gods mellem Vordingborg og Nyråd. Ved siden af lå noget kosmetik, men hverken grav eller kosmetik kan med sikkerhed kobles til eksmanden.

Det er også sikkert, at eksmanden har været ved Møns Klint i den weekend, hvor kvinden angiveligt er blevet dræbt. Det kom nemlig frem under retsmødet, at hans telefon er blevet registreret af en telemast i nærheden. Det - og at mandens Kia Clarus er set ved klinten - er grundene til, at politiet har gennemsøgt Klinteskoven, men altså også uden held.

Poltiet har kortlagt Hediga Morad og eksmandens telefoners færden lørdag den 10. oktober og fundet ud af, at den har bevæget sig rundt i Vordingborg for lige at slå et smut over til det nordlige Masnedø. Hvordan det hænger sammen, kom der ingen forklaring på. men det vigtigste er, at der er sendt en sms fra Morads telefon kl. 15.21, hvor Hediga siger farvel til sin eksmand.

Hun skriver, at hun slukker telefonen nu, hun forlader ham, men vil komme tilbage til ham, og at hun vil have fred og ro. Hun bruger vendingerne:

- Min skat, du skal ikke ringe til mig nu. Jeg er taget med min veninde, og hvis du ser, at min telefon er lukket, skal du ikke blive bekymret. For jeg vil slappe af og revurdere min situation. Jeg er til dig, og vi vil vende tilbage til hinanden.

Senioranklager Anne Marie Fink mener, at eksmanden selv har skrevet sms'en for at sløre drabet. Den sidste »kontakt« mellem de to telefoner er 17.57, da eksmanden ringer til Hedigas telefon, som er slukket. Endnu et sløringsforsøg, mener anklageren.

En spidsspade, som efterforskningsleder, vicepolitiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Søren Ravn-Nielsen tidligere har vist frem for både Sjællandskes læsere og TV2's seere, spillede også en rolle på førstedagen. Anklagemyndigheden mener, at eksmanden før drabet har købt en sådan spade i Jem & Fix, men den er aldrig blevet fundet. I stedet fandt politiet en rive og en sæk blade i et kælderrum. Eksmanden forklarede, at det var den, han havde købt, men det viste sig, at prisen ikke passede.

Nu ville Anne Marie Fink vide, hvad han bruger riven til - han bor i en lejlighed på 3. sal - og fik det svar, at han bruger blade som brændsel til at grille. Han har ganske vist ikke nogen grll, men havde købt riven til at bruge, når han som planlagt ville flytte sammen med sin ekskone igen.