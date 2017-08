Et 83 hektar stort område mellem Brovejen og Rosenfeldt Gods vil kommunen nu gøre til et »udviklingsområde«. På sigt kan ny stationsnær bydel komme på tale. Illustration: Vordingborg Kommune Foto: Maria Hansen

Rosenfeldt vil lægge jord til stor byudvidelse

Vordingborg - 21. august 2017 kl. 10:28 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et 83 hektar stort område vest for Vordingborg by svarende til 83.000 kvadratmeter kan blive en helt ny bydel i fremtiden.

I hvert fald tager kommunen nu de første skridt til at kunne udvikle området.

Staten har bedt landets kommuner om at komme med ønsker til nye udviklingsområder, som skal indgå i et nyt landsplandirektiv.

Det skal gøre det væsentligt nemmere for kommunerne at planlægge nye bydele, selvom de ligger inden for kystnærhedszonen.

Med den kommende opgradering af jernbaneforbindelsen bliver rejsetiden til København væsentligt forkortet, og derfor forventer man en stigende interesse for at kunne komme til at bo tæt på stationen.

Ud af de 83 hektar vest for Brovejen ligger 26 inden for 600 meter fra stationen, og det yderste punkt ligger kun 1,5 kilometer derfra.

- Området ligger super godt. Og det skyldes ikke kun nærheden til stationen. Du er også tæt på vandet samt skoven og de naturværdier, der er ved Rosenfeldt, samtidig med at du er tæt på en omfartsvej. Det er en rigtig god kombination at kunne tilbyde nytilflyttere, forklarer fagchef Peter Vergo fra kommunens Plan og By-afdeling.

Området vest for Brovejen er ejet af Rosenfeldt Gods, som tidligere har sagt nej til at udstykke markerne til byggegrunde, men nu er godsejeren mere positivt stemt. Så længe området planlægges med en afstand på minimum en kilometer fra godsets hovedbygning, forklarer fagchefen.

Han understreger, at udviklingsområdet endnu er på et tidligt stadie.

- Det her er en tilkendegivelse til staten om, at det er her, vi ser Vordingborgs fremtidige udvikling. Vi lægger så at sige billet ind på området, men det betyder ikke, at vi bare kan gå i gang med at bygge. Der skal først udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for området, som så skal i offentlig høring og vedtages af politikerne, forklarer fagchefen.

Også udvalgsformanden understreger, at der ikke er konkrete planer for området.

- Det er et spørgsmål om at få lov til det, så den del er på plads, hvis det skulle blive aktuelt med et byggeprojekt en gang i fremtiden.