Rødeled Pottemageri trænger til en ordentlig overhaling for at komme frem til en ordentlig standard. Foto: Kim Rasmussen

Rødeled åbner med ny storstilet plan i 2018

Vordingborg - 30. juni 2017 kl. 06:03 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bestyrelsen bag Rødeled Pottemageri i Præstø har tidligere i Sjællandske givet udtryk for, at stedet skal løftes ud af det lokale islæt og reetableres, så det passer ind i større visioner.

Samtidig annoncerede sekretær i bestyrelsen Keld Møller Hansen, at pottemageriet ville åbne i begyndelsen af juli. Men det sidste er skrottet.

- Vi vil komme til at betale en masse penge uden at få det store udbytte af det. I stedet arbejder Rødeledfonden nu målrettet for, at vores vision skal lykkes, siger Keld Møller Hansen.

Bestyrelsen har fundet ud af, at det vil koste ca. 1/2 million kr. at investere i nye ovne eller renoveringer af de eksisterende og renovere produktionsanlægget. Men det er det mindste.

Huset er i en sådan forfatning, at der skal bruges omkring 2 1/2 million kr. for at få det op til en ordentlig standard.

Derfor har bestyrelsen allieret sig med to mennesker, der har kontakter til såvel kunstnere som fonde. Det er Henrik Busk, som har erfaring fra markedsføring og produktion og Erik Algreen, der er katalysator og rådgiver for ledere i realiseringsprocesser. Han har med bestyrelsens ord »stor kreativ tilgang i virksomheder i alle størrelser og mange forskellige brancher, både i Europa og US«.

Bestyrelsen ser Rødeled Pottemageri - fra juli næste år - som et fuldt restaureret pottemageri med moderniseret værksted, galleri, eksklusiv butik, dejlig kunstnerbolig, samt altid plads til en god kop kaffe. Stedet skal være bæredigt, det skal hvile i sig selv.

Erik Algreen forestiller sig, at der hele sæsonen er en fuldtids keramiker, som producerer værker ud fra H.P. Knudsens design.

- Men herudover kan der komme kunstnere, der arbejder på stedet i for eksempel 14 dage, siger Algreen.

Han fortæller, at det også har betydning, når fonde skal ansøges om penge til restaurering af pottemageriet.

- Vi har en masse kontakter til kunstnere, der kommer med hensigtserklæringer om, at de gerne vil arbejde i et par uger på pottemageriet. Kunstnere der arbejder med ler, understreger Erik Algreen over for Sjællandske.