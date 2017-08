Se billedserie Advokat Jesper Popp, som repræsenterer KGIF, synes, retsmægling er en god idé. Foto: Jan Sommer

Retsmægling mandag om KGIFs klubhus

Vordingborg - 30. august 2017

Et fysisk møde mellem advokat Jesper Popp fra Kastrup Gymnastik- og Idrætsforening (KGIF) og Lars Ole Jensen, fodboldafdelingens jurist, er næste skridt på vejen til at få løst den igangværende konflikt i Sydsjællands mest samspilsramte idrætsforening. Det er dommerens idé, efter at to telefonmøder 20. juni og 14. august ikke har båret frugt. Mødet vil finde sted mandag 4. september, skriver Sjællandske.

- Retsmægling er en rigtig god idé, mener Jesper Popp, som er tilfreds med, at Lars Ole Jensen også gik ind på det. Han håber, at konflikten kan løses ved mødet, og at der dermed ikke bliver behov for den retssag, som KGIF's hovedbestyrelse har anlagt mod fodboldafdelingen.

- Jeg har sagt til mine klienter, at de skal komme med et oplæg. Vi er godt klar over, at det er fodboldafdelingen, der bruger klubhuset mest, men det skal jo være sådan, at de andre afdelinger også kan holde møder der ligesom tidligere, siger Jesper Popp.

Fodboldafdelingen på sin side fastholder, at klubhuset tilhører afdelingen alene, og ved en eventuel skilsmisse med KGIF vil fodbolden have klubhuset med sig. Det vil Lars Ole Jensen gøre gældende til retsmæglingen.

Til gengæld har fodboldafdelingen afstået fra at lægge sag an mod KGIF - indtil videre i hvert fald.

- Så tilbage er at diskutere ejerskab og vedtægter. Så må vi se, hvordan retsmæglingen går, siger Lars Ole Jensen til Sjællandske.