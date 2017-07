Ralf har genoptaget sine historiske ture

Med en rute, der tager publikum med rundt til Torvestræde, Adelgade, Svend Gønges Torv, havnen og Frederiksminde, er der rig lejlighed til at blive klogere på mange forskellige dele af Præstøs historie. Fra byens første huse og butikker til fremtidsplanerne for Antoniehøjen over fortællinger om kendte og særprægede personer. Fortid, nutid og fremtid væves sammen til en fortælling om forandring og bevaring.

- Jeg forsøger at holde en rød tråd gennem det hele. Mit mål er at byde på både historie og historier. Alt har rod i virkeligheden, men det kan godt være, det har fået en lille drejning, så det ikke bliver alt for kedeligt, griner han.

Interessen for Præstøs historie har på det seneste vist sig at være meget populært. Bogen »Fortællinger fra Præstø« solgte langt over forventet tidligere på året, og håbet er at kunne udgive en bog mere. Med den interesse in mente undrer det Ralf Mortensen, at der ikke er større interesse for årets byvandringer. Tirsdag kom kun to personer med på tur, og andre gange har der været mellem fire og syv personer.