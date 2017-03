Prøv lærerstudiet af en dag eller to

- Der er mange faktorer på spil når man skal vælge uddannelse, siger Gitte Rask der underviser på læreruddannelsen og er med til at arrangere de to åbne dage i Vordingborg.

- Først og fremmest skal man jo have lyst til at arbejde inden for det felt man uddanner sig til, men det er faktisk også vigtigt at man får mest muligt ud af sin studietid, og derfor giver det mening at man føler uddannelsen lidt på tænderne inden man søger ind, siger hun.