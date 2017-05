24-årige Nicklas Jensen fra Vordingborg - her sammen med Morten Østergaard - har prøvet flere uddannelser og ved, hvor svært det er at få en lærerplads. Via Produktionsskolen Strømmen har han fået truckcertifikat og været i praktik hos Meding Tømmerhandel i Næstved. Det har givet ham mod på et job som lager- og logistikmedarbejder. Foto: Thomas Olsen

Produktionsskoler truet af lukning

En ny reform kan føre til lukning af landets produktionsskoler og genåbning i nye og større enheder. Mandag var MF'er Morten Østergaard (R) i Vordingborg for at blive klogere på hverdagen på Produktionsskolen Strømmen.

- Vi aner ikke, hvilket udspil regeringen kommer med. De nuværende produktionsskoler har en størrelse, hvor de kan gøre en forskel, men de er ikke større, end at elever og lærere kender hinanden. Samtidig betyder geografisk nærhed meget for den gruppe elever. Det må ikke gå tabt i stordrift og centralisering, siger Morten Østergaard til Sjællandske.

Ifølge faglærer Henning Nielsen kommer mange elever til produktionsskolen uden nogle former for eksamensbeviser. For dem vil det være en fordel, hvis perioden for et produktionsskoleforløb udvides fra de nuværende 12 måneder til to år. Til gengæld bekymrer karakterkravene til erhvervsuddannelsernes grundforløb.