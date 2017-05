Produktionsskole frygter øget ulighed

Regeringen har præsenteret sit udspil til den reform, der skal samle en række uddannelsestilbud til den nye »Forberedende Grunduddannelse«. På Produktionsskolen Strømmen i Vordingborg får forslaget en kølig modtagelse. Her frygter man, at finansieringen skaber øget ulighed.

- Hidtil har staten fastlagt produktionsskolernes økonomi. Nu flytter man via bloktilskuddet ansvaret over til kommunerne. Politikere tænker kortsigtet, når krisen kradser. Bor man i en fattig kommune, hvor der her og nu er brug for pengene til for eksempel daginstitutionerne eller de ældre, kan det betyde lukning af værksteder og fyring af lærere. De unge får ikke de samme muligheder, siger forstander Allan Bjørn.