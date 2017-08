Siden Bernd Leibrandts historie blev kendt, er de positive henvendelser strømmet ind via telefon og Facebook.

Private vil køre pensionist til sygehusbehandling

Opbakningen til Bernd Leibrandt, der som omtalt i Sjællandske fredag ikke kan blive transporteret af Region Sjælland til sin operation på Kysthospitalet i Skodsborg, er overvældende.

- Jeg har fået mange positive reaktioner. Jeg har endda modtaget tre henvendelser fra vildt fremmede, som har tilbudt at køre mig helt gratis. Jeg er rørt til tårer. Det er jeg virkelig, siger Bernd Leibrandt, som allerede har lavet en kørselsaftale onsdag 30. august.

Region Sjælland har afvist at sørge for pensionistens transport til Skodsborg, fordi det er et privathospital, regionen har henvist ham til.

- Tænk, at det kan lade sig gøre i vores lille samfund. Det er skønt, siger han med henvisning til det han kalder »Moder Theresa-syndromet«.

Via Facebook har han også modtaget et væld af støttende tilkendegivelser.

- Det er dejligt, at vi stadig lever i et samfund, hvor der føles ansvar for hinanden, fortæller han og retter en stor tak til alle, der har kontaktet ham.

Helt vanvittigt

Peter Hemmingsen fra Ring skulle ikke bruge mange minutter på at tilbyde sin hjælp, da han blev bekendt med Bernd Leibrandts situation. Han greb telefonbogen og fandt nummeret.

- Jeg tilbød at køre ham, fordi jeg synes det er en helt vanvittig situation. Jeg er forarget, siger den 64-årige førtidspensionist, der har befundet sig i samme situation.

- Jeg er selv blevet opereret i København, men har heldigvis både en søn og en datter, som har kunnet køre mig, siger Peter Hemmingsen.

En løftet pegefinger

Siden Bernd Leibrandt fik den første henvendelse om hjælp fredag morgen klokken 8.30 har han været opmuntret, men forløbet kalder også til eftertanke.

- Politikerne må tone rent flag: Skal vi som samfund leve op til sociale forpligtigelser, eller skal vi selv sørge for et socialt netværk, lyder det den 70-årige, som efterspørger et solidarisk samfund.