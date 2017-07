Heino Hahn, DFs formand for socialudvalget, mener, at grænsen er nået for besparelser på udvalgets budget.

Pressede politikere vil lade ældre blive i sengen

Vordingborg - 21. juli 2017 kl. 06:25 Af Poul Poulsen

Hvor mange gange om dagen skal ældre, der ikke selv kan komme ud af sengen, hjælpes op i en stol og tilbage igen? En gang om dagen kan gøre det, så sparer kommunen et par millioner.

Det mener socialudvalget i Vordingborg, som har stillet tre spareforslag forud for efterårets budgetforhandlinger.

Det nævnte forslag sparer godt otte millioner kroner, hovedsageligt i løn til 28 ansatte, men det medfører også ekstraudgifter, så den reelle besparelse bliver 1,3 million kroner.

- Forslaget er et udtryk for, at socialudvalget er presset. Vi kan ikke blive ved med at finde de besparelser, som vi bliver pålagt, siger Heino Hahn (DF), som er formand for udvalget.

- Vi er enige om at sende forslaget videre til de øvrige medlemmer i kommunalbestyrelsen for at gøre det klart, at grænsen er nået, siger han.

Vil det sige, at I fremsender et paradeforslag?

- Nej. Vi fremsender et forslag ud fra nødvendighed. Der kan ikke spares andre steder, og så må kommunalbestyrelsen tage stilling, men vi anbefaler det ikke.

Heino Hahn satser på, at den samlede kommunalbestyrelse vil forstå, hvilket pres der er på socialområdet ikke mindst på grund af et stigende antal ældre.

Så er jeres næste skridt vel at foreslå skattestigning?

- Nej, det kan vi heller ikke henhold til konstitueringsaftalen, men det er op til den samlede kommunalbestyrelse at beslutte, hvor der skal spares. Nu er det jo et valgår, så det kan være, at tingene glider lettere igennem, siger Heino Hahn, der genopstiller som Dansk Folkepartis spidskandidat.