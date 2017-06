Præstø Facaderåds formand har trukket sig

René Sørensen har trukket sig som formand for Facaderådet, og der skal findes en ny formand. Foto: Kristine Amalie Linnet

Vordingborg - 17. juni 2017 kl. 13:36 Af Claus Vilhelmsen

En højtråbende meningsudveksling på åben gade mellem Præstø Facaderåds formand René Sørensen og et af medlemmerne, Tom Andersen, var angiveligt dråben, der fik René Sørensen til at trække sig som formand, skriver Sjællandske.

»Min tålmodighed er opbrugt, og jeg vil ikke længere lægge navn til arbejdet. Nok er nok. Jeg beklager,« skriver René Sørensen til facaderådets medlemmer samt borgmester Michael Seiding Larsen (V), formand for Teknik og Miljøudvalget Thomas Christfort (K) og en række andre navne.

René Sørensen vil ikke uddybe sin beslutning over for avisen, idet han mener, det er en sag mellem ham og kommunen. Men chef for Afdeling for Land og By Peter Vergo bekræfter, at René Sørensen har trukket sig ikke kun som formand, men helt ud af Facaderådet.

- Det er Præstø Lokalråd, der har udpeget René Sørensen til Facaderådet, og derfor har jeg skrevet til lokalrådet og bedt dem om at udpege en ny repræsentant, oplyser Peter Vergo.

Det er Tom Andersens indtræden i Facaderådet, der er grunden til, at formanden ikke vil være med mere. René Sørensen mener ikke, at Tom Andersen har »forståelse for demokratiets spilleregler«, som han skriver i sit afskedsbrev.

Der har været flere sammenstød mellem de to igennem et par år, og ifølge Andersen har de to forskellige opfattelser af, hvordan Præstø skal udvikle sig. Men de varme følelser kan også ligge på et meget lille sted. Thomas Christfort, formand for Teknik- og Miljøudvalget, som skal behandle facaderådet på næste møde 9. august, kalder det et personspørgsmål.

- Det er nogle mennesker, der ikke kan være i stue sammen, siger han.

Skænderiet på åben gade på Facaderådets sidste møde skete på baggrund af, at Tom Andersen mente, at Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn ikke længere skal have to pladser i facaderådet.

- Det fik herren op i det mørkerøde felt, med højlydt diskussion fra hans side, siger Tom Andersen med henvisning til René Sørensen.

Grunden til,at Bevaringsforeningen skulle vige en plads, er, at en anden organisation har ansøgt om medlemsskab.

- Vi har modtaget en henvendelse fra Lokalhistorisk Arkiv, som har været med tidligere og nu gerne vil være med igen, forklarer Peter Vergo.

Efter René Sørensens brev har de to medlemmer af Bevaringsforeningen Karen Margrethe Olsen og Anja Bille trukket sig ud af Facaderådet midlertidigt, og det betyder også, at Bevaringsforeningen er ude - midlertidigt.

»Det skyldes Tom Andersens mangel på korrekt opførsel og destruktive facon«, skriver Karen Margrethe Olsen til Facaderådet og medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget.

Med det amputerede Facaderåd er beslutningsprocessen kortsluttet.

- Men hvis der bliver en sag inden Teknik- og Miljøudvalgsmødet, må vi lave en skriftlig høring, siger Peter Vergo.

Sjællandske har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra Karen Margrethe Olsen.