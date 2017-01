Det var en velbesøgt nytårsgudstjeneste i Vordingborg Kirke nytårsdag, og præsten lagde en munter tone an. Foto: Claus Vilhelmsen

Præsten talte om nærvær i sin nytårsprædiken

Vordingborg - 01. januar 2017 Af Claus Vilhelmsen

Stress og jag, mobiltelefoner der ringer midt i samtalen med andre mennesker og overfladiske høflighedsfraser. Sognepræst Søren Schiøler Linck kom ind på det hele i sin nytårsprædiken, hvor han over for en velbesøgt Vordingborg kirke drog paralleller til sit eget liv. Det skriver Sjællandske.

- Jeg har både skiftet job og bopæl i 2016, og det er noget af det mest stressende i mit liv. I 2017 vil jeg gerne have ro på, startede han og erkendte, at han følte, ikke at have haft nok tid til sine børn.

Herefter løftede han det op på et højere plan, idet han mindede om, at der er store udfordringer i at være menneske i en verden af forandring.

- Husk at krise betyder overgang, formanede han.

Herefter ramte han detaljen igen.

- Hvorfor snakker vi altid om det pokkers vejr? Jeg forsøger ikke at rakke høflighedsformerne ned. Vi har brug for en icebreaker til at snakke med hinanden. Men det må ikke stoppe der. »Hvordan har du det?«. »Jeg har det fint«, svarer vi. Det er i orden, men vi skal også kunne turde komme tættere på end det, sagde præsten.

Han fortalte, at han på et plejehjem havde spurgt demente ældre, hvad de ønskede sig til jul. Svaret var, at de ønskede, at familien ville komme og besøge dem.

- Jeg er sikker på, at selv et lille barn ville ønske at være sammen med andre, fortsatte Søren Schiøler Linck og mindede om, at der er et fællesskab i Vordingborg Kirke. - Jesus rækker os sin grænseløse kærlighed og nærvær, sagde præsten, og så var emnet »nærvær« forbundet til kirken.

Det var en varm og let prædiken med dybere undertoner, og bagefter var der champagne og kransekage, skriver Sjællandske.