Populært fodboldstævne varsler generationsskifte

For spillerne var der næppe de store forandringer at mærke, da Nyråd Cup i weekenden for 16. gang nåede sin afslutning. Men bag kulissen ulmer et generationsskifte. Når ungerne er blevet seniorspillere, er det på tide at overlade bolden til andre.

- Ungdomsafdelingen har lavet et fodboldudvalg for at få flere frivillige med, og det har vi fusioneret med arbejdsgruppen bag Nyråd Cup, så vi kan begynde at lære fra os. Det er ikke fordi, vi alle sammen stopper og lader dem i stikken, men vi er begyndt at dele nogle ansvarsområder ud - samtidig med at vi stadig står klar med gode råd og opbakning, fortæller Sussie Andersen, formand for fodboldspillernes ungdomsafdeling og ankerkvinde bag Nyråd Cup gennem 11 år, til Sjællandske.

Mange foreninger konkurrerer om børnene, og kunststofbaner og milde vintre forlænger udendørssæsonerne. Derfor er det godt med nogle friske øjne. Dem har blandt andre Jonas Madsen, hvis drenge på 11, ni og fem år spiller i Nyråd IF. Han ser gerne, at de også fremover kan springe på cyklen og køre til fodbold, uden at han behøver at starte bilen. Derfor lægger han timer i klubben.

- Børnene er her for at vinde. Alligevel er det fantastisk at opleve det kammeratskab, der er mellem dem - og mellem de frivillige, fortæller Jonas Madsen.

