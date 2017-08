Politisk vandgang til bro-indvielse

Vordingborg By Lokalråd stod med formand Anders Andersen i spidsen for arrangementet, men Kaja Huglstad fra rådet blev omdrejningspunktet, da hun som lokal beboer på Ore er den, som har ført kampen for at få rettet op på det forsømte område, som engang var byens badestrand. I mange år har der kun været gadenavnet tilbage, men med broen og en genopretning af både stranden og det grønne område er der igen badestrand forude.

- Det var her, vi tog ned for at bade og spille bold. Og her vi senere tog ned for at holde stævnemøder, huskede Carsten Olsen (S), der som barn boede med udsigt til stranden og i dag er medlem af det teknik- og miljøudvalg, som for kommunens penge har sat skik på området.