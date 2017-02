Send til din ven. X Artiklen: Politikere går i hurtig aktion for grundejere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere går i hurtig aktion for grundejere

Vordingborg - 24. februar 2017 kl. 09:24 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalpolitikerne har handlet hurtigt for at få ændret den lokalplan for Præstø, som - helt utilsigtet - medførte højere vurderinger af ejendommene, fordi den højest tilladte bebyggelsesprocent blev sat op.

Stigningen er for nogle husejere helt oppe på 1000 kroner i måneden, men på mødet i kommunalbestyrelsen torsdag aften var der enighed hele raden rundt om at sætte gang i en regulering af bebyggelsesprocenterne nedad, skriver Sjællandske.

Politikerne bemyndigede forvaltningen til at udarbejde ændringerne og fremsætte dem i et nyt forslag til lokalplan, som kan sendes i høring uden først at afvente et nyt møde i kommunalbestyrelsen.

Thomas Christfort (K) beklagede, at lokalplanen, der skulle virke bevarende på bykernens udseende havde den utilsigtede konsekvens, at grundskylden steg på grund af ændrede bebyggelsesprocenter.

- Vi var ikke opmærksomme på Skats høje effektivitetsniveau, lød det sarkastisk fra udvalgsformanden, der fik støtte fra flere sider.

Baggrunden for stigningerne er dels, at en ny lokalplan for et område betyder, at det ellers gældende loft på grundværdien (en del af skattestoppet) ophører. Samtidig øgede lokalplanen mulige byggehøjder og dermed byggeprocenten, men i den gamle bykerne er det kun teoretisk, fordi de eksisterende ejendomme skal bevares.

Teorien blev imidlertid til virkelighed, da Skat omberegnede grundskylden og udsendte opkrævninger på den.