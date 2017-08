Michael Hans Lynge Laursen ligger i stolen. Den 12-årige dreng, der bor i Præstø, men oprindeligt kommer fra Grønland, får undersøgt sine tænder, for måske skal han have en bøjle. Det er tandplejer Naya Dehghani og klinikassistent Janne Brandt-Olsen, der undersøger. Foto: Claus Vilhelmsen

Politikere fremsætter forslag de ikke ønsker

Vordingborg - 31. august 2017 kl. 06:18 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Heino Hahn (DF) og Socialudvalget fik på puklen af mange for at fremkomme med et forslag om at skære på de svageste ældre.

Det er et forslag, som udvalget ikke ønsker gennemført, men som udstiller, at udvalget ikke kan spare mere. Lignende forslag har set dagens lys i Sundheds- og Psykiatriudvalget, skriver Sjællandske.

Udvalgets formand Kim Petersen (V) har foreslået at spare 400.000 kr. på tandplejen hvert år de næste fire år, Hans partifælle Kirsten Overgaard foreslår at spare 150.000 kr. på tandplejen og at spare en alkoholbehandler i Stege væk. Resten af udvalget vil slet ikke spare på noget og kommer ikke med forslag.

I virkeligheden ønsker ingen af udvalgets medlemmer, at besparelserne bliver til noget. Og det tror Kim Petersen heller ikke, de gør.

- Kommunalbestyrelsen vedtog ved en tidligere budgetaftale, at der skulle spares 1 procent i 2017 og 2018. Det svarer til 10 millioner kroner, som blev fordelt på udvalgene. De penge har vi også fundet i Sundheds- og Psykiatriudvalget ved at nedlægge Stress-skolen, som bliver så lidt brugt. Det gav 200.000 kroner.

- Men Økonomiudvalget har bedt os om at finde 10 millioner mere tilsammen i udvalgene til omprioriteringer. Det ser svært ud, og det er på den baggrund, at de to forslag ser dagens lys, forklarer Kim Petersen.

Han er ret sikker på, at besparelserne ikke går igennem i budgetforhandlingerne, som går i gang fredag.

- Nej, for økonomien er meget bedre i år end sidste år. Derfor tror jeg ikke på, at det bliver nødvendigt, siger udvalgsformanden.

Han tilføjer, at ingen af forslagene forlader Sundheds- og Psykiatriudvalget med en anbefaling til budgetforhandlingerne, for der er intet flertal for nogen af dem. Det skriver Sjællandske.