Politi anholdt fuld spøgelsesbilist i Opel Corsa på motorvejen

Heldigvis var der ikke mange trafikanter natten til søndag kort før klokken tre.

- Men han møder nogle undervejs, og de bliver nødt til at undvige, har vi fået at vide, siger vagtchefen.

I en Opel Corsa var manden kørt på motorvejen ved Udby på Sydsjælland, men ved Nørre Alslev på Nordfalster stoppede turen.

- Politipatruljer fik bragt ham til standsning, fortæller vagtchefen.

Strækningen, manden nåede at tilbagelægge, er på cirka 25 kilometer, oplyser politiet, der skønner hans fart til at være været omkring 80 kilometer i timen.

Ved anholdelsen blev han rutinemæssigt undersøgt.

- Han blæser et alkometer op til langt over det tilladte, siger vagtchef Ehm Christensen.

Nogen længere samtale med den 40-årige mand blev det dog ikke umiddelbart til, inden han blev lagt i detentionen.

Men betjentene nåede at sigte ham både for overtrædelse af færdselsloven og for på en hensynsløs måde at have bragt andre menneskers liv i fare, hvilket er en overtrædelse af straffeloven.

- Han er inde fra København, og hvorfor han er kommet herned, ved vi ikke endnu, siger vagtchefen.