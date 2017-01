Politi: Status efter forhøjet vandstand i politikredsen

Tidligere på aftenen skete der et mindre digebrud på Møns nordkyst, og i Stege havn steg vandet over havnekanten og oversvømmede en del af havnen. Begge steder arbejdes der på højtryk for at få situationen helt under kontrol, og det hjælper indsatsen, at vandet langsomt er ved at trække sig tilbage.

I Rødby, Bandholm og Karrebæk forventes vandstanden at toppe klokken 01.00 – 01.30, så det er endnu for tidligt at sige, om der er uventede udsving her, men der er foreløbig både personale og sandsække klar til ekstra indsatser alle tre steder, hvis det skulle blive nødvendigt.

I alt er der cirka 200 husstande uden strøm fordelt på Faxe Ladeplads, Præstø og Nysted. Der har indtil videre ingen henvendelser været om gener i forbindelse med den manglende strøm.

Politiet henstiller fortsat til, at man holder sig fra at færdes på de udsatte områder ved kysterne i politikredsen.

Borgere i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds kan holde sig opdaterede via kommunernes hjemmesider, politiets hjemmeside www.politi.dk/sydsjaelland, via Twitter på @SSJ_LFPoliti, @BRSdk, @dmidk eller www.facebook.com/ssjlfpoliti.