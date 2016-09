Jacob Fisher trio optrådte lørdag aften til jazz-festivalen på Bogø. Her er det Jacob på guitar, Andreas Møllerhøj på bas og Francesco Cali på accordeon.Privatfoto

Plus på Jazz-konto giver overskud til mere

Vordingborg - 06. september 2016

Det så sort ud for jazzfestivalen på Bogø, efter sidste års underskud på omkring 25.000 kroner.

Men den netop overståede festival i år er endt med et helt andet resultat. Det endelige regnskab er endnu ikke på plads, men det står allerede klart, at der er plus på kontoen - både økonomisk såvel som mentalt.

- Det er gået så godt. Vi er meget glade og med nyt mod i forhold til at fortsætte festivalen næste år, forklarer Nicholai Wæhrens, der står bag jazzfestivalen sammen med hustruen Heidi og venneparret Tom og Sanne Jensen.

Årsagen til det markant bedre resultat i år skal findes i det faktum, at de to par for første gang har fået økonomisk hjælp til at arrangere festivalen. Festivalarrangørerne har måtte opgive princippet om ikke at lade sig finansiere af andre, og blandt andet Fanefjord Sparekasses fond og Vordingborg Kommune har støtte økonomisk.

Foruden støtten udefra havde parrene også i år justeret festivalen, så den blev billigere. Det betød blandt andet et skifte fra otte mands orkestrer til fire mands orkestrer. Men ændringerne har kun været til festivalens bedste, forklarer Nicholai Wæhrens.

- Det har gjort det lettere for publikum at overskue jazzen. Flere af gæsterne har sagt, at det har været den bedste jazzfestival. Og jeg føler også selv, at programsætningen har været helt i top, forklarer han .