Søren og Lene Gammeljord har kastet sig ud i at have planteskoler på to matrikler nemlig i Ugledige og Vordingborg. Men der bliver ikke tale om forretninger, der er et spejl af hinanden. Der bliver stor forskel på indretning og sortiment, lover planteskole-parret. Foto: Thøger Raun

Planteskole springer ud

- Nu har vi tidligere haft en konkurrent her, og vi tænkte, at blev det ikke os, der åbnede, blev det nok nogle andre, lyder det fra Lene Gammeljord.

Der kommer til at være en klar forskel på Flemmings Planteskole, der er opkaldt efter Søren Gammeljords far, og den nye Vordingborg Plantehandel.

- I Ugledige tilbyder vi fortsat et stort udvalg i sjældne planter, mens vi i Vordingborg kommer til at køre med et mere enkelt sortiment. Tilgengæld kan vi så køre nogle stærkere priser på de enkelte planter på Vordingborg Plantehandel, lyder det fra parret, der har tænkt sig at dele opgaverne midt over.