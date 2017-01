Se billedserie Jørgen Koch, Vordingborg: Jeg har i hvert fald fundet ud af, at det er indviklet og at det er blevet meget dyrere, fordi pensionistrabatten er faldet væk. Det er blevet rigtig dyrt at komme for eksempel til Næstved. Men vi har også haft billig transport tidligere..

Pensionister kritiserer takster

Vordingborg - 25. januar 2017 kl. 08:17 Af Tekst og foto: Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pensionister i Vordingborg er ikke tilfredse med det nye takstsystem for offentlig transport på Sjælland. De rammes af en takststigning på i flere tilfælde 50 procent, mens de fleste andre brugere af den kollektive transport slipper billigere, skriver Sjællandske ondag.

- Hvilken politik ligger der bag den beslutning, at pensionister og unge skal betale mere for at alle andre kan rejse billigere, lød det provokerende spørgsmål i aftes til centerchef Eskil Thuesen fra Movia. Trafikselskabet er af Vordingborg Kommune bedt om at stille op til et forklarende møde, og det fandt sted i aftes i Kulturarkaden.

Eskil Thuesen kunne redegøre for, at det er ønsket om fælles takster på hele Sjælland, der er årsag til ændringerne - og at netop Sydsjælland er udsat for de største ændringer, fordi zonerne tidligere var meget store. Nu er der flere zoner, og det koster for i vhert fald nogle af brugerne.

Mødet samlede kun 16 borgere, som til gengæld fik en grundig orientering om det takst- og rabatsystem, som trådte i kraft forrige søndag - og startede med ved en teknisk fejl at opkræve for høje priser.

Selv om få mødte op, så vidnede spørgelysten om utilfredshed blandt pensionister - og tvivl om de nye regler.

Men de blev klogere. De fik blandt andet at vide, at det nye takstsystem opererer med fugleflugtslinjer, så det ikke koster ekstra, hvis toget eller bussen kører en omvej. Derfor er det for eksempel billigere at køre til Holte en til København - selv om man kører over København for at komme til Holte.

- Man kan tælle zonerne på et kort, men det er svært. Det nemmeste er at gå ind på www.rejseplanen.dk, hvor antallet står sammen med billetprisen, forklarede Eskil Thuesen, som understregede, at princippet om fugleflugtslinjen mellem to punkter ikke gælder, når der er vand imellem.

- Togene har vandskræk, lød forklaringen.