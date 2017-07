Patrulje tog på job blandt de unge

- Jobpatruljen bygger på et ung-til-ung-princip, hvor det er frivillige under 30 år, der taler med de unge. Vi har ingen bemyndigelse men lægger vægt på, at det er en oplysningskampagne, hvor vi giver råd og vejledning. Vi tror på, at det virker bedre, når det kommer fra en, de unge kan identificere sig med, fortæller Jobpatruljekoordinator Tina Leire til Sjællandske.

- Det var ikke alle spørgsmål, jeg kunne svare på, men jeg synes, at det er rart, at der er nogle, der bekymrer sig om os. Jeg er lige startet og er meget glad for at være her, men jeg tænker da, at det er godt at vide, hvad man har ret til, siger Maja Bøgvad.