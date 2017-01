Paradisæbler til 27 kirker

Et æbletræ af sorten paradisæble kommer til oktober ud til samtlige 27 kirker i Vordingborg Kommune, skriver Sjællandske. Æbletræerne, der følges af en opfordring til at plante dem i forbindelse med gudstjenesten 29. oktober, skal være med til at markere 500 året for Luthers teser på kirkedøren i Wittenberg.

Det er Stege-Vordingborg Provsti under ledelse af provst Mette Magnusson, der står som afsender af æbletræerne, og det sker med henvisning til et udsagn fra netop Martin Luther, nemlig at have ville plante et æbletræ uanset om jorden skulle gå under i morgen.