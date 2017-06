Se billedserie Halvdelen af vendepladsen er lavet. Foto: Per Ole Schovsboe

Papirværk har fået flere penge til renovering

Vordingborg - 06. juni 2017 kl. 16:42

Efter at foreningen bag Theisens Papirværk, der ligger i Vintersbølle Skov ved Nyråd, havde fået 60.000 kr. af Velux Fonden, manglede der 19.000 kr. for at ønsket om et muldtoilet, en skurvogn og værktøj kunne blive en realitet. Det beløb søgte foreningen så Frivilligpuljen i Vordingborg Kommune om, og nu har de bevilget pengene, skriver Sjællandske.

Sekretær i foreningen Per Ole Schovsboe kan næsten ikke få armene ned.

- Målet er både at forbedre forholdene for de frivillige og interessegrupper, der støtter projektet og sikre redskaber og værktøjer samt opbevare de bevaringsværdige bygningsdele og beslag, Nu kan vi for alvor komme videre, siger han.

Skurvognen er siden ansøgningen blev sendt af sted dog blevet til en pavillon. Det skyldes, at de kan købe en billigt af kloakmester Peter Larsen fra Lundby.

- Den er 20 kvadratmeter, og det er dobbelt så stort som en skurvogn. Det er en blå container af stål med en dør og et vindue i. Der kan vi opbevare vores redskaber, vort værktøj og hjelme, forklarer Per Ole Schovsboe.

Tidligere har foreningen haft kontakt til EUC.

- De kan have interesse i at sende nogle af eleverne herud at arbejde, som ikke kan få en praktikplads. De skal have en skurvogn, de kan gå ind i, og de skal også have toiletforhold, siger Per Ole Schovsboe.

Alt imens fondsansøgningerne har været under behandling, har de frivillige ufortrødent arbejdet videre, og de er nu oppe på at arbejdet på grunden og i huset på 36. dag. Senest har de fået hjælp af Peter Larsen, som i pinsen har været i gang med en rendegraver. Han har udgravet halvdelen af den kommende vendeplads, og resten skulle også have været lavet, hvis maskinen ikke var gået i stykker undervejs.

- Vendepladsen bliver 10x15 meter. Der lægger vi murbrokker fra brandtomten som fundament. Derefter kan vi få udbetalt forsikringen fra brandtomten, som vi kan bruge til renovering af papirmøllen, fortæller Schovsboe til Sjællandske.