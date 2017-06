Risbygård holdt fest i anledning af overrækkelsen fra DGI. Både tidligere og nuværende børn på stedet deltog sammen med forældre og personale. Foto: Hans-Henrik Lærke

Send til din ven. X Artiklen: Opholdssted får DGIs blåstempel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opholdssted får DGIs blåstempel

Vordingborg - 24. juni 2017 kl. 21:59 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag eftermiddag kulminerede et års arbejde på Opholdsstedet Risbygård. De fik overrakt det synlige bevis på, at opholdsstedet er har opnået DGI certificering.

Idrætsforbundet har dermed sat sit blåstempel på, at bevægelse, idræt og sundhed er en del af Risbygårds dagligdag.

- Det er vi rigtig glade for. Især for den forskel vi ser, der gør for børnene, siger Jeanette Rasmussen, der er daglig leder på det lille familielignende opholdssted.

- Vi oplever, at bevægelse gør børnene gladere og skaber gode relationer. Konfliktniveauet er dalet, og forståelsen for hinanden er vokset. Det er vanskeligere at være uvenner, når man har delt gode oplevelser sammen, fortæller Danny Nørfelt.

Han har gennem DGI uddannet sig til friluftsinstruktør. Det har åbnet for flere aktiviteter som eksempelvis klatring og naturoplevelser. Ofte kan Risbygård klare sig med deres egen have, boldbane og legeplads, men det bliver også til udflugt rundt i kommunen. Opholdsstedets fokus på et aktivt liv sker også i samarbejde med det lokale foreningsliv.

Et lille år er der gået siden Risbygård satte de første DGI-ledede aktiviteter i gang. Det stod underviser Henriette Skotte Kerff for, og hun har siden fulgt med i udviklingen. Derfor havde hun også fornøjelse af at overrække et diplom.

- I har tænkt bevægelse ind, alle steder det er muligt og har oplevet en gensidig glæde. I har sat glæden i centrem, lød det blandt andet i talen.

DGI-certificeringen gælder et år ad gangen og tages løbende op til evaluering. Men på Risbygård håber de naturligvis, at de kan fastholde deres nyopnåede status, så de seks ansatte og fem børn også næste år kan indbyde til fest.