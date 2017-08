Sjællandske 21. juli i år. Politikernes forslag blev senere diskuteret heftigt både i læserbreve og på de sociale medier.

Omstridt spareforslag kommer nederst i kataloget

Vordingborg - 10. august 2017 kl. 11:17 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spareforslaget, der ville indebære, at sengeliggende ældre kun flyttes fra seng til stol en gang i døgnet, er ikke taget helt af bordet, men skubbet så tæt på kanten som muligt.

Heino Hahn (DF), der er formand for socialudvalget, oplyset, at udvalgsflertallet sender forslaget videre til budgetforhandlingerne, men at udvalget udtrykker stor bekymring om forslagets konsekvenser. Mindretallet i udvalget, der består af to socialdemokrater, støtter det ikke,

- Rent formelt kan vi ikke sende det videre uden vores anbefaling, men vi mener, at det ikke bør gennemføres, siger Heino Hahn, der repræsenterer flertallet, som står bag budgetaftalen.

Udvalget er blevet pålagt at komme med spareforslag for fem millioner kroner - og derudaf prioritere forslag for 2,5 millioner kroner. Forslaget om at spare på forflytninger af ældre sengeliggende kommer ikke med i den prioriterede pulje.

- Forslaget er et udtryk for, at vi er voldsomt pressede på området. Vi får allerede i år ekstraudgifter for adskillige millioner kroner, fordi regionen udskriver patienterne tidligere og overlader udgiften til os, siger Heino Hahn.

Kassetænkningen har blandt andet betydet kommunalt indkøb af apparatur som iltapparater for 3,8 millioner kroner til akutstuer, hvor der oveni er krav om døgnbemanding med sygeplejerske.