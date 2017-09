Sjællandske 21. juli. Politikerne foreslår besparelse på forflytninger af ældre, hvis sparemålet skal blive opfyldt. Forslaget vakte en hed debat, både lokalt og på landsplan.

Send til din ven. X Artiklen: Omstridt spareforslag er dødt efter dårlig omtale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Omstridt spareforslag er dødt efter dårlig omtale

Vordingborg - 07. september 2017 kl. 11:54 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det spareforslag skal vi ikke bruge mere tid på.

Borgmester Michael Seiding Larsen (V) er klar i mælet, når det handler om at spare på forflytninger af sengeliggende ældre, så de kun en gang i døgnet skulle hjælpes fra seng til bord og tilbage igen, skriver Sjællandske.

- Det er et forslag, som ikke har nogen gang på jorden, og vi burde nok, set i bakspejlet, have trukket det tilbage tidligere. Det har været med til at give Vordingborg dårlig omtale - uden reel baggrund, siger Michael Seiding Larsen, som ærgrer sig over, at forslaget har givet kommunen negativt renomme på landsplan.

Spareforslaget blev fremsat af socialudvalget som et ikke prioriteret spareforslag uden reel politisk støtte. Udvalgets formand Heino Hahn (DF) har også tidligere understreget, at udvalget på ingen måde støtter forslaget, og han er enig i, at forslaget nu fjernes helt fra sparekataloget.

- Men jeg er ikke helt tryg, før vi har en underskrevet budgetaftale, der også rummer en finansiering af de ekstraudgifter, vi er blevet pålagt af regionen på grund af deres besparelser, siger Heino Hahn.

Ifølge budgetforslaget fra socialudvalget er der i 2018 ekstraudgifter for 11 millioner kroner, som blandt andet skal gå til genoptræning af borgere med hjerneskade, som sygehusene tidligere har stået for, det samme gælder patienter, der er sendt hjem med behov for respirator samt fire akutpladser, der skal indrettes i Præstø med det formål at undgå indlæggelser på sygehus.

- Såfremt udvalget får de 11 millioner tilført ved budgetforhandlinger, så er forslaget lagt i graven. Men hvis vi ikke bliver tilført pengene, så er det op til administrationen at få budgettet til at hænge sammen, og så kan det blive gennemført alligevel, siger Heino Hahn, som i modsætning til Michael Seiding Larsen er tilfreds med debatten, der blev rejst.