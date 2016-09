Se billedserie Håndværkerne skal være færdige på fredag, så der knokles.

Ørslev er i hus med to store projekter

Vordingborg - 20. september 2016 kl. 19:43 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Prædikatet soveby er ikke velhørt i Ørslev, hvor et aktivt lokalråd er klar til at tage to nybyggerier i brug. Begge er placeret ved systemet af Kløverstier, der udgår fra kirken, og er placeret på hver sin side af den befærdede Ørslevvej.

En madpakkehytte med udsigt til eng, sø og et kommende parcelhusområde ligger ved Lerbjergvej, og da formand og næstformand i lokalrådet, Michael Laursen og Jens Borgmann, tirsdag tog området i øjesyn, så manglede der kun lidt sidebeklædning, lidt grus og lidt planter.

- Beplantningen bliver klaret af frivillige. Og det er en skoleklasse, der laver planen, forklarer Michael Laursen om projektet, der kommer til at stå i omkring 650.000 kroner, hvoraf fonde og virksomheder klarer den ene halvdel og kommunen den anden.

På den anden side af Ørslevvej, i skoven ved Ugledigevej, hvor FDF har sin spejderhytte, knokler håndværkerne stadig med at gøre bålhytten klar til anvendelse. Spejderne markerede tirsdag rejsegilde med servering af traditionelle pølser med brød i overværelse af adskillige af de lokaltvalgte politikere, og det forventes også, at spejdergruppen påtager sig ansvaret med opsynet af bålhytten, der står til rådighed for alle.

Lidt længere inde i skoven, i den næste lysning, er der gjort klar til at bygge et shelter, et primitivt overnatningssted, som skal kunne bruges både af de lokale og de mange cyklende turister.