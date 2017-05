Økonomisk gulerod venter, hvis eksamenskaraktererne forbedres

Andelen af eleverne som scorer under karakteren 4 i de to kernefag dansk og matematik er meget lav. I årene 2014-2016 var der i gennemsnit 48 procent af 9. klasseeleverne på Svend Gønge-Skolen, som enten fik dumpekarakter eller bestod med karakteren 2, der er den mindst mulige margin for at klare skærerne til afgangsprøven.

Stort behov for et løft

Landsdækkende problem

Lave afgangskarakterer i folkeskolen er et udbredt problem nationalt. Derfor inviterer Undervisningsministeriet nu 121 folkeskoler rundt om i landet til at deltage i et forsøg. De skoler, som løfter fem procentpoint af deres elever op på et 4-tal eller mere, bliver belønnet økonomisk. I alt er belønningspuljen på 500 millioner kroner. Forsøget løber hen over de næste tre år.