Økologisk café risikerer at måtte lukke igen

Vordingborg - 16. september 2017 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er søvnløse nætter for tiden hos ejeren af den næsten ny-åbnede Café V'Sit i Storegade i Stege, Flemming Pihl, og hans kæreste og daglige bestyrer, Mette Stæger.

De to kan nemlig blive tvunget til at lukke caféen, som kun har været åben siden 1. april men allerede har opnået at blive belønnet med øko-mærket i sølv som bevis på, at 60-90 procent af råvarerne, der bruges i caféen, er økologiske.

Årsagen til, at lukningstruslen nu hænger over hovedet på parret, er, at caféen ikke er indrettet med handicaptoilet. Det er ellers et krav i lovgivningen, at det skal ske, når en ejendom overgår fra én type anvendelse til en anden, og derfor har Vordingborg Kommune nu stillet krav om, at Café V'Sit søger om byggetilladelse til et handicaptoilet. I modsat fald må der ikke drives café på stedet.

Men det forstår Flemming Pihl og Mette Stæger slet ikke. Caféens adresse er Storegade 17A, og lokalerne var ganske vist tidligere i brug som spillehal, hvilket tæller som »butikslokale«. Men det er over to år siden, at de overgik til restaurationslokale. Det skete, da den tidligere Café Sana åbnede på stedet, dengang også med Mette Stæger som en af parterne sammen med sin daværende kæreste. Men det udløste aldrig noget krav om indretning af handicaptoilet, og derfor mener Flemming Pihl som ny lejer af lokalet, at det er helt urimeligt, at han skal bøde for, at reglerne ikke blev fulgt dengang.

Parret har i flere omgang kommunikeret med Vordingborg Kommune om sagen, dog uden at kommunen har ændret holdning til den. Også borgmester Michael Seiding Larsen (V) har været inddraget, men han fastholder ligeledes, at kommunen ingen mulighed har for at dispensere fra kravet om et handicaptoilet.

