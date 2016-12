Borgmester Knud Larsen tror på fortsat fremgang i kommunen - og ser frem til sit sidste borgmesterår. Foto: Thomas Olsen

Nytårstale: Stoltheden er tilbage

Vordingborg - 31. december 2016 kl. 16:45 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det bedste er, at jeg oplever en stigende stolthed hos borgere og virksomheder over de mange ting, der sker. Det gør mig rigtig glad, for når vi selv er glade for vores kommune, så får andre også lyst til at flytte hertil.

Borgmester Knud Larsen (V) er klar sin sidste officielle nytårstale, som i starten af det nye år holdes for samarbejdspartnere, ansatte og kolleger, og han slår de positive toner an. Kurven over befolkningstal er knækket. 2016 bød på 270 nye borgere, og han tror på, at fremgangen vil fortsætte takket være lave huspriser, nye arbejdspladser i blandt andet statslige institutioner og gode byggemuligheder på blandt andet Antonihøjen i Præstø, skriver Sjællandske lørdag.

- Udviklingen er vendt. Medarbejdere i Vordingborg Kommune, virksomheder, frivillige borgere og andre ildsjæle har vist engagement og vilje til at få ting til at lykkes, lyder det fra borgmesteren, som også ser tilbage på nogle år, han kalder »udfordrede med befolkningstilbagegang, dårligt erhvervsklima, skoleomvæltninger og dårlig økonomi.«

Nu ser han frem til, at unge får bedre muligheder i 2017, hvor EUC og ZBC åbner nye uddannelser, og roser de unges it-værksted Makerspace på biblioteket, som er blevet en succes.

- Det glæder mig utrolig meget, når ressourcestærke mennesker vælger at bruge deres fritid på at hjælpe andre. I det her tilfælde kan det i sidste ende få flere unge til at vælge en erhvervsrettet uddannelse, siger Knud Larsen med skulderklap til direktøren for Vordingborg Køkkenet, Hjalmar Hansen, som er en af drivkræfterne.

Folkeskolen optager en stor plads, og Knud Larsen erkender, at strukturreformen har givet tæsk til politikerne og udfordringer for lærerne.

- Det har været og er stadig svært, men vi har fokus på skolernes og elevernes udvikling, fordi det er så vigtigt. Vi er begyndt at se resultater, men der er et stykke vej endnu, mener KØnud Larsen, der understreger, at kommunen har brugt 160 millioner over seks år på at udbygge og modernisere skolerne.

- I Vordingborg kan vi altå noget helt særligt, både på kultur- og fritidssiden. Vi kan bryste os af borgcenter, Stars, Cantabile 2, Waves-festival, kongelig opera og ballet på Slotstorvet, fransk forår, sildemarked og meget andet. Det skyldes frivillige, der brænder for at gøre en forskel, siger borgmesteren, der slutter af på det personlige plan.

- 43 gode år som lokalpolitiker har sat sig sine spor - hos mig og forhåbentlig i kommunen. Men nu glæder jeg mig til at få mere tid med børnebørn og min kone og til at nyde vores nye byhus i Stege.