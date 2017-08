Nyt liv til hotelprojekt på Hunosøgård

østmøn: Der er gået to år, siden Vordingborg Kommune fik vedtaget en lokalplan, der skulle muliggøre et hotelprojekt på det gamle vandrehjem på Hunosøgård på Østmøn, men planen er aldrig blevet udnyttet. Og nu har Klintholm Gods som ejer ansøgt om en fornyet lokalplan, som adskiller sig fra den gamle på især ét centralt punkt: Nu er projektet nemlig lagt an på, at den gamle og bevaringsværdige hovedbygning på Hunosøgård rives ned og erstattes af et nybyggeri, da den efter godsets mening er i så dårlig stand, at det ikke er realistisk at renovere den.