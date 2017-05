Det er sådan, at E.ON visualiserer, at solfangerne kommer til at se ud på terrænet. Illustration: E.ON

Ny type solfanger skal opføres ved varmeværk

Vordingborg - 31. maj 2017 kl. 09:32 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et halvandet hektar stort solfangeranlæg skal opføres ved Lendemarke Fjernvarme, hvis ellers det går som energiselskabet E.ON og kommunens teknik- og miljøudvalg ønsker.

Udvalget har godkendt udarbejdelsen af såvel kommuneplantillæg og lokalplan, og begge planer er sendt i offentlig høring. Høringsfristen er 18. juli, så indtil den dato kan borgerne komme med indsigelser, skriver Sjællandske.

Anlægget benytter en ny type teknologi, og fangerne vil give op til 2 megawatt om året. E.ON regner med, at solfangerne vil gøre fjernvarmen billigere for forbrugerne. Det kunne alle interesserede forvisse sig om ved et offentligt møde tirsdag, hvor selskabet viste rundt på værket og fortalte om de nye muligheder. E.ON vil gerne have flere beboere tilknyttet fjernvarmen, og med opførelsen af solfangerne kan prisen komme ned.

- Fjernvarme fungerer bedst, hvis flest mulige er på, som projektingeniør ved E.ON Nanna Hjorslev udtrykker det.

Hun oplyser, at værket i Lendemarke fyrer med flis, og solfangeranlægget vil blive et supplement.

Solfangere har været kendt i Danmark siden 70'erne, men den type, der efter planen opføres i Lendemarke, er ikke set før i Danmark.

Panelerne består af en transmitterende folie, der leder solenergien igennem og koncentrerer energien ned i receiveren på bagsiden af solfangeren.

- Solfangerne består af en gennemsigtig plastfolie monteret på vinduesglas, der koncentrerer solens energi ned i en modtager på bagsiden af solfangerne. Det giver en bedre virkningsgrad, siger Nanna Hjorslev.

Folien er anbragt i en aluminiumsramme, der er malet i en ikke reflekterende maling, og det gør, at folien ikke er reflekterende, lover E.ON. Selskabet beroliger også med, at solfangerne følger solen hen over dagen og vil generelt ikke give anledning til hverken støj, refleksioner eller andre gener. Byggeriet af solfangerne vil ske med let materiel, og solfangerne kan efter eventuelt endt levetid fjernes og landbrugsjorden genetableres.

De interesserede, der mødte op ved arrangementet i går, fik et særligt tilbud om at blive koblet på fjernvarmen for 20.000 kr. Herudover var der pølser og sodavand fra SuperBrugsen og ballandyr til børnene.

En del prøvede også at køre en elbil, for Autoforum Vordingborg kom forbi med en Nissan LEAF. Det skriver Sjællandske.