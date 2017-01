Ny mand i facaderådet vil udvikling

- Jeg har aldrig købt noget nyt. Altid noget gammelt, for jeg synes, at der skal være ånd og sjæl i de bygninger, jeg arbejder med.

- Jeg er for bevaring og udvikling. Vi har nogle fantastisk fine bygninger i Præstø, og stilen som gammel købstad er værd at holde fast i, men ikke på bekostning af udviklingen. Hvis folk med drive og virkelyst opgiver at gøre forretninger i byen, fordi vi som råd er for svære at bakse med, er der noget galt, lyder det fra det nye medlem.