Med den nye vedtagelse skal en fodgængerovergang med hævet flade projekteres, og først derefter kan arbejdet gå i gang. Foto: Claus Vilhelmsen

Ny løsning på overgang over Ørslevvej ved Fakta

Vordingborg - 06. februar 2017 kl. 05:37 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdet med at lave en sikker overgang for fodgængere mellem busstoppestedet på den ene side af Ørslevvej i Ørslev og Fakta på den anden side, kan gå i gang igen inden for en overskuelig fremtid. Det er klart, efter at Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget at der skal laves en fodgængerovergang på en hævet flade, skriver Sjællandske.

I øjeblikket er fortovet på den ene side sløjfet til gene for handicappede og andre fodgængere. Det skyldes, at arbejdet på en krydsningshelle blev stoppet umiddelbart efter, at fortovet blev gravet op i november sidste år. Årsagen var en indsigelse fra Røstofte Maskiner, der fortalte, at de ville få ualmindeligt svært ved at køre med deres fire meter brede maskiner på vejen, hvis hellen blev lavet.

Nu er såvel maskinforretningen, lokalrådet og politiet blevet hørt for at finde frem til en bedre løsning, og valget er efter mange overvejelser faldet på en hævet flade med fodgængerovergang.

Lokalrådet har udtalt, at medlemmerne ikke har noget imod den løsning, og rådet ønsker den bedst mulige fremkommelighed for alle de virksomheder, som benytter Ørslevvej.

Røstofte Maskiner ser derimod gerne, at vejen bliver bredere, så de ikke skal køre op på fortovet ved Fakta. Samtidig gør maskinforretningen opmærksom på, at krydsningshellerne også er et problem ved rundkørslen ved kirken længere oppe.

Men den er Teknik- og Miljøudvalget ikke med på, skriver Sjællandske.