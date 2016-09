Se billedserie Sådan ser det ud, når broen flyder på vandet. Den nye bro bliver leveret af NBC Marine i Kvistgård, der har specialiseret sig i produktion og import af bade- og bådebroer af alle slags. Foto: NBC Marine

Ny flydebro er på vej til Præstø

Vordingborg - 16. september 2016 kl. 06:00

Et år efter budgetforliget er der nu endelig udsigt til, at Præstø får sin nye pontonbadebro. Broen bliver 80 meter lang og 2,4 meter bred, hvilket er næsten en meter bredere end den nuværende bro. Samtidig danner to små øer et smalt bassin til børnesvømning, og broen bliver opbygget i moduler, så den kan videreudvikles. Mandag i uge 40 går arbejdet med at samle broen i gang.

- Nogle gange kan det godt betale sig at vente. Der bliver tale om en træbadebro holdt oppe af betonpontoner. Broen bliver lavet i Sverige men er specialfremstillet til forholdene i Præstø, fortæller naturforvalter Stefan Skov fra Byg, Land og Miljø i Vordingborg Kommune og tilføjer, at broen er konstrueret til at ligge ude hele året.

For at kunne flyde skal den nye bro have vand under bugen. Det er der ikke nok af inde ved land - derfor skal noget af den gamle bro binde strand og flydebro sammen.

For nylig lovede teknik- og miljøudvalgsformand Thomas Christfort (K) beboerne ved Ore Strande, at de får den gamle bro fra Præstø. Det er fortsat planen - de har nemlig ikke brug for broens samtlige 80 meter.

- Ved Ore er udfordringen, at der er nogle sten, man skal ud over. Men vandet bliver hurtigt meget dybt, og sandet stopper. Derfor må broen her ikke være for lang, forklarer Stefan Skov.