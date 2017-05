Ny finansiering skal skyde gang i byggeriet

Pengeinstituttet ved, at køberen af en byggegrund sandsynligvis har et andet hus, der skal sælges, inden det nye skal bygges. I den kontekst er to års rentefrihed en praktisk ting. Samtidig betyder det, at hvis en køber fortryder sit køb, har omkostningerne ved at give Ørslev chancen kun påført et begrænset tab.