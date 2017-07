Chris Jensen og Leif Udengaard er blevet henholdsvis næstformand og formand i den nye forening.Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Ny festuge-forening er nu på plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny festuge-forening er nu på plads

Vordingborg - 13. juli 2017 kl. 09:51 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom Vordingborg Idrætsforening har meldt ud, at foreningen ikke vil fortsætte som festuge-arrangør, kommer man alligevel til at kunne opleve mange af de samme ansigter som i år, når næste års festuge skal planlægges. Det står klart, efter at den nye forening, Foreningen Vordingborg Festuge, netop har konstitueret sig. Hele arrangørgruppen fra dette års festuge har været med til at stifte den nye forening sammen med Chris Jensen, der har været formand for den nu hedengangne støtteforening for festugen, skriver Sjællandske.

Han bliver fremover næstformand i den nye forening, mens Leif Udengaard bliver ny formand og VIF-kasserer Bent Jensen bliver foreningens kasserer.

Den nye bestyrelse blev præsenteret onsdag, hvor der også officielt blev åbnet for indmeldelser.

- For 100 kroner om året kan festugens frivillige blive medlem af den nye forening. Man skal bare have været frivillig inden for de seneste tre år, forklarer talsmand Morten Brandt, der tilføjer, at invitationen er til alle frivillige.

- Har man været med til at dele foldere ud tre uger forinden, så har man også været frivillig i forbindelse med festugen, forklarer han.

Både formand Leif Udengaard og næstformand Chris Jensen er kendt for deres mangeårige indsats som frivillige ved festugen.

- Jeg hjalp første gang med til en festuge tilbage i 1989, forklarer Leif Udengaard, der senest har siddet med i teknikgruppen og sørget for el-arbejdet backstage. I år har han for første gang været en del af arrangørgruppen.

- Jeg har nok været frivillig i 15 års tid nu. Jeg er øl-slæber, men jeg hjælper jo med over det hele, forklarer Chris Jensen, der i flere år har været en drivkraft i skiftende støtteforeninger.

- Det er vigtigt, at de frivillige får taget ejerskab til den her forening og til festugen. Det skal være de frivillige, der afvikler festugen. Det gør de allerede i praksis. Nu kommer de så også til at gøre det på papiret, forklarer Morten Brandt.

Man kan melde sig ind i den nye forening via www.vordingborgfestuge.dk. Det skriver Sjællandske.