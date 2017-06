Se billedserie Lige efter snoren blev klippet, løb børnene ud på badebroen.

Send til din ven. X Artiklen: Ny badebro og blåt flag indviet og fejret i Præstø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny badebro og blåt flag indviet og fejret i Præstø

Vordingborg - 12. juni 2017 kl. 17:54 Af Tekst og foto: Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er først og fremmest børnenes strand, slog Henny Jørgensen fra Præstø Lokalråd fast, da hun mandag talte for de 200 opstemte børn og nogle få voksne, der var kommet for at ses det blå flag blive hejst. Den nye fine flydebro til badning blev indviet ved samme lejlighed, og det er en sag, Lokalrådet har kæmpet meget for, skriver Sjællandske.

Efter Henny Jørgensen fortalte naturforvalter ved Vordingborg Kommune Stefan Skov, hvad et blåt flag er, og at det betyder, at Præstø har godt og rent vand.

- Det er ikke noget, vi selv bestemmer, men der er noget, det hedder Friluftsrådet, og de giver retningslinjerne for, hvem der kan få et blåt flag, fortalte Stefan Skov.

Derefter satte han en flagsnor i den ene ende af flaget med en knude, tog fat i den anden ende af snoren ... og tabte den, så den fløj op i vinden.

Et stykke tid så det ud til, at den kun kunne hentes tilbage ved hjælp af en kran, for det blæste bravt, men et kort øjeblik holdt vinden inde, og en snarrådig voksen fik fat i den yderste ende.

Fra det øjeblik var der ingen slinger i valsen, og Skov fik hejst det blå flag, der vejrede flot i den friske blæst.

Herefter var det tid til den anden del af arrangementet. Bådebroen skulle indvies.

Bo Manderup (V), som bor i det centrale Præstø og er med i kommunalbestyrelsen, formanede børnene om, hvor vigtigt det er at lære at svømme. Han gav en personlig beretning.

- For mange år siden var jeg ude at svømme et sted, jeg ikke kendte sammen med min daværende kæreste. Pludselig kunne vi ikke bunde, og der var vi nødt til at tage det roligt og svømme i land, fortalte Bo Manderup.

Flydebroen har kostet 350.000 kr. Men egentlig er det den tredje bro.

- Den gamle bro var ved at rådne op, fortæller Bo Manderup og Stefan Skov supplerer: - Vi kunne ikke være broen bekendt mere.

Efter det meste af den gamle bro blev taget ned, blev en ny faststående bro bygget ved siden af.

- Men den nye bro var for høj ved lavvande og for farlig for børnene. 30 meter af den bro er nu sat op ved Ore Strand, mens den inderste del er begyndelsen til den nye flydebro i Præstø.

- Vores nye bro har været halvandet år undervejs for at få de nødvendige tilladelser og indhente tilbud, men sådan er det jo, siger en tilfreds Bo Manderup til Sjællandske.