Thomas Tram Pedersen går i spidsen for den fremtidige udvikling af området ved Vordingborgs vartegn, Gåsetårnet. Som ny afdelingsleder for Danmarks Borgcenter har han flere idéer til områdets udvikling.

Ny Borgcenter-leder vil følge i gæsternes fodspor

Vordingborg - 03. januar 2017
Af Lars Christensen

Hvad er det for spørgsmål gæsterne stiller, hvad er det der fanger øjet og hvad er det, de overser.

Det er, hvad Thomas Tram Pedersen nu vil undersøge. Mandag havde han sin første arbejdsdag som ny leder for Danmarks Borgcenter i Vordingborg, og han har flere ambitioner for, hvordan området ved Vordingborgs vartegn kan udvikle sig.

Han kommer fra en stilling som udviklingschef og overinspektør på Østsjællands Museum, hvor han har haft fokus på Stevns Klint og i særdeleshed Koldkrigsmuseum Stevnsfortet, men nu retter han fokus på middelalderens kongemagt og i modsætning til museumsdirektør Keld Møller Hansen, får han mulighed for at fokusere fuldt ud på aktiviteterne i Vordingborg.

- Vi skal have sat nogle billeder på historien. Man har brug for genkendelige ting, før man rigtig kan tage historien til sig, så vi skal hjælpe gæsterne med at finde det aktuelle og relevante, så de får fornemmelsen af, at det her også er deres historie.

Mange tænker måske, at en dansk middelalderborg og et koldkrigs-anlæg umuligt kan have meget med hinanden at gøre, men for Thomas Tram Pedersen er skiftet meget naturligt.

- De er to sider af samme sag. Vordingborg var det første samlede danske magtcenter i Østersøen, hvor Stevnsfortet var det sidste. Langt hen af vejen er det den samme historie om adgangen til og kontrollen over Østersøen, forklarer han og tilføjer, at opbygningen af de to steder faktisk har meget til fælles.

- Der er overraskende mange ting, der ikke har ændret sig i de små 700 år, der er imellem dem, fastslår han.