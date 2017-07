Se billedserie Morten Brandt er bevidst om den historie, der ligger i Vordingborg Festuge. En historie man vil gøre meget for at bringe ind i fremtiden. Foto: Thøger Raun

Nu får festugen i Vordingborg rene linjer

Vordingborg - 03. juli 2017

Usikkerhed har præget årets Vordingborg Festuge, da komiteen, som tidligere stod for arrangementet, valgte at trække stikket.

Derfor har man nu sat foranstaltninger i søen, som skal holde eventen flydende - selv efter at de nuværende midlertidige kræfter i Vordingborg Idrætsforening (VIF) har trukket sig ud.

- Vi har engageret en advokat på anbefaling af lokale juridiske kræfter. Bruno Månsson er blandt landets bedste, når det kommer til den jura, der påvirker rollefordelingen som både forening og festvalsarrangør. Han er blandt andet juridisk repræsentant for Roskilde Festival, så det er lidt af en ping, vi har taget fat på, lyder det fra Morten Brandt - formand i VIF.

VIF afgiver næste år festuge til en ny gruppe. Målet er, at festugen skal have en bred fundering - med tråde til kommunen, erhvervslivet, foreningerne og de frivillige.

Kun på den måde kan man bygge en struktur, som kan gøre festugen levedygtig på sigt, mener fodbold-formanden.

- Der skal være rene linjer. Derfor ligger der allerede i skrivende stund et vedtægtsgrundlag klart, der er fremtidssikret, forklarer han.

Konstruktionen fremadrettet bliver to foreninger i unison. Den første for de frivillige, hvor man håber at få cirka 300 indmeldinger til et kontingent på 100 kroner om året. På den måde får foreningen noget arbejdskapital, som over tid kan polstre kistebunden til et dårligt år.

Desuden skal findes 100 såkaldte »støtter«, som vil bidrage med 200 kroner om året. Gennem den model kan foreningen nemlig få samme rettigheder som ekempelvis Kræftens Bekæmpelse.

- Donationer til festugen vil kunne komme på selvangivelsen og trækkes fra i Skat, og vi vil kunne søge fondsmidler til kulturbrug. Og foreningen kommer ikke til at have noget med VIF at gøre men bliver et tilbud til alle i Vordingborg Kommune, som har lyst til at bakke op om festugen og deltage som frivillig, lyder det.

Sideløbende stiftes en anden forening med begrænset medlemskab bestående af ressourcepersoner fra lokalområdet.

Det kan være fra kommunen, erhvervslivet eller turistforeningen, forklarer Morten Brandt. I den forening lægger man rettigheder til navnet Vordingborg Festuge.

- Vi fandt ud af, at hvis vi gik konkurs med festugen, ville SKAT i givet fald bortauktionere navnet Vordingborg Festuge. Skulle nogle senere finde ud af, at de ville genstarte eventen, kunne de risikere at skulle købe navnet tilbage til en pebret pris. De kan gå for op mod en halv million kroner, har vi hørt fra eksperter. Derfor er opdelingen nødvendig.