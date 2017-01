Se billedserie Jørgen Nielsen fra Tisø har været naturist, siden han var først i 20erne - måske som reaktion på sine forældre, der var meget blufærdige.

Nøgne i svømmehal: Vådt badetøj er bare væmmeligt

Vordingborg - 30. januar 2017 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nye og gamle, unge og ældre. Selvom antallet af gæster, da Vordingborg Svømmehal lørdag for første gang åbnede hallen for naturister ikke var prangende, var spredningen i hvert fald ganske stor. Både i form af alder, erfaring med naturistlivet og rent geografisk.

Hallen åbnede for naturisterne klokken 16, og da Sjællandske besøgte stedet kort efter, var der endnu ikke dukket flere end 15 op, som fordelte sig mellem saunaen og det klare vand.

Det er ikke helt nok til, at arrangementet kan blive et fast indslag i svømmehallens program, mener halchef Egon Næs Rasmussen.

- Vi skal op på en 25-30 gæster per gang, men hvis opbakningen er der, så kan det for min skyld godt blive noget, vi gør en gang om ugen, siger han.

Naturisterne, der var til stede lørdag, var enige om, at initiativet fortjener at blive en succes.

- Der er ikke så mange andre steder, man som naturist kan gå i svømmehallen. Det sker engang imellem i Korsør, men ellers skal vi til Frederiksberg for det, og det er lidt langt at køre, siger Susanne og Finn, der ikke ønsker deres efternavne i avisen.

For Daniel Holstebro - »ligesom bynavnet« - fra Birket på Lolland var besøget i Vordingborg Svømmehal hans første forsøg som naturist.

- Da jeg hørte om det, tænkte jeg, at det skulle da prøves, siger han.

Men der er lidt vej at køre fra Birket til Lolland, så selv om Daniel ikke var ved at få kolde fødder undervejs, satte det da nogle tanker i gang.

- Det føltes lidt grænseoverskridende, da jeg kørte herop - men ikke, da jeg så kom herind. Det er jo bare naturligt, og alle er helt afslappede, siger han, der også regner med at komme, næste gang svømmehallen prøver idéen af.

Hvor Daniel Holstebro var ny naturist, meldte Gitte og Jørgen Nielsen fra Tisø sig uden tøven under fanen for »gamle« naturister. Pensionistægteparret fra Tisø har nemlig været naturister siden 1964 og tilskriver det begge, at de voksede op i ret så tilknappede familier.

- Mine forældre var meget generte med at vise sig frem. Jeg så dem aldrig uden tøj på, da voksede op, og på et tidspunkt begyndte jeg at tænke over, hvorfor det mon var. Hvorfor skulle det være noget at skamme sig over, siger Jørgen Nielsen.

Da han mødte Gitte og de to blev forlovet, valgte de i 20 års-alderen sammen at opsøge andre naturister - og sådan blev livsstilen lagt.

Parret håber lige som de andre, at initiativet i Vordingborg bliver en succes - for det er altså bare rarere at svømme uden noget på:

- Det der våde badetøj, det er da noget af det væmmeligste, griner Jørgen Nielsen.