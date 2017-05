Se billedserie Feltet gjorde stop ved Forchammers Pynt. Målet med turen var ikke tiden, men oplevelsen. Privatfoto.

Ni kilometers naturoplevelser

Vordingborg - 29. maj 2017 kl. 12:00 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt er tiden uhyre vigtig for motionsløbere, men lørdag var en undtagelse. De færrest af løberne har nok også lyst til at prale af deres tid på de ni kilometer rundt på stierne ved GeoCenter Møns Klint. Det tog godt to timer.

Kirsten Hansen og Christian Rahr havde taget turen fra Valby til Møn, og havde en fremragende tur.

- De andre medlemmer i Valbyløberne skal have at vide, at det har været fantastisk. Det er ubetinget en gentagelse værd, lød det.

Turen var et oplevelsesløb, som adskiller sig fra andre motionsløb ved at have et stærkt socialt præg foruden indlagte historiepauser undervejs.

- Vi vil gerne løbe, og vi vil gerne fortælle om området ved Møns Klint. Det skal skabe interesse og forståelse for naturen, siger Nils Natorp, direktør ved GeoCenter Møns Klint.

Under løbeturen gjorde han en del ophold. Det gav anledning til at fortælle om naturhistorien, de dramatiske syn og dyrelivet, særligt den lille, ynglende bestand af vandrefalke.