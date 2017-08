Museumstyve flygtede i høj fart: Stoppet af mejetærsker

En bil, der drønede over Storstrømsbroen med høj fart påkaldte sig mandag formiddag et i forvejen opmærksomt politikorps, skriver Sjællandske.

Museet havde netop af sikkerhedsmæssige årsager valgt at låne og udstille en kopi af det berømte Hiddensee-smykke. Originalen er uvurderlig og bliver udstillet under sikkerhedsforanstaltninger som ved kronjuvelerne.

Det lykkedes tyvene at stjæle en kopi af et meget kostbart guldsmykke med 16 dele, som museet har lånt af Stralsund Museum i Tyskland.

- Tyvene stjal ved samme lejlighed seks af de ni unikke presforme til guldsmykkerne, som var udstillet i den samme montre. Disse presforme er udlånt af Wikinger Museum Haithabu. Presformene er i denne sammenhæng den største af skattene, idet de mere end 1000 år gamle forme viser, at det fantastiske guldsmykke blev fremstillet i Hedeby. Det er en forbindelse, som det ellers er næsten umulig at lave, skriver Museum Sydøstdanmark.

- Indbruddet skete lidt over kl. fire mandag morgen, oplyser direktør for Danmarks Borgcenter Keld Møller Hansen. Han ser med stor alvor på sagen, da Borgcenteret hidtil har betragtet sig selv som et af de mest sikre museer i Danmark.

- Sikkerheden er større end på Hedeby-museet, hvorfra vi har lånt genstandene til vores udstilling »Vikingernes Metropol«. Vi har været stolte af at have en tyverisikeret bygning. Det må vi så revurdere.

- Men selv bankbygninger er ikke altid sikre nok, når tyvene går så målrettet og professionelt til værks, som det er sket her. Tyvene har simpelthen fået flået en svær ståldør fra hinanden for at komme ind. Så jeg er trods alt glad for, at vores øvrige sikkerhedssystemer har fungeret, så vi hurtigt kan få opklaret sagen sammen med politiet, siger Keld Møller Hansen.