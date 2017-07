Sprøjten er fra 1761 og er den ældste på museet, som lever på lånt tid i Adelgade. Foto: Dansk Brandværnshistorisk Museum

Museum bliver hjemløst

Vordingborg - 27. juli 2017 kl. 11:46 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag lever Dansk Brandværnshistorisk Museum en stedmoderlig tilværelse i Adelgade 36. De gamle brandsprøjter er stuvet sammen i både stueetagen og på første sal, hvor lyset er meget dårligt.

Foreningen tåler disse forhold, fordi den ikke har nogen penge, og fordi kommunen betaler husleje, varme og lys.

Men næste forår eller sommer skal der findes en anden løsning, for husets ejer Tom Andersen vil til at bygge om.

Egentlig kunne han have startet på renoveringen allerede dette forår, efter at han fik sin tilladelse. Det holdt hårdt at få den, da han i lang tid måtte lægge arm med både facaderåd og teknik- og miljøudvalg, og det kom helt bag på ham, da det endelig skete.

- I mellemtiden var jeg ved at gå i gang med andre opgaver, og i næste uge påbegynder jeg en stor opgave i Vordingborg. Derfor gør jeg ikke noget ved Adelgade 36 før tidligst til foråret, lover Tom Andersen.

Den melding skaber glæde hos formand for Dansk Brandværnshistorisk Museum Thomas Larsen. Foreningen er endnu ikke gået i gang med at finde et nyt sted.

- Vi er meget interesserede i at finde noget nyt, men det skal helst være i Præstø. Stedet skal helst være større end Adelgade 36, så vi ud over at have en udstilling også kan få et værksted til reparation af de gamle brandsprøjter. Det havde vi i Havnestræde, hvor vi før havde til huse, siger Thomas Larsen.

Han erkender, at det kan blive svært at finde, fordi der ikke er så mange steder tilbage i Præstø, og fordi foreningen, der består af frivillige, er fattig.