Danmarks mindste museum måler to gange to meter, men udsigten er meget større. Museet skildrer lodseriets historie.

Museer priser manden bag det mindste museum

William Houman, 70 år, forstår at sætte Nyord på Danmarkskortet. Han er drivkraften bag Lodsmuseet, der trods sin lidenhed på to gange to meter blev indviet af regentparret, både dronningen og prinsen, da de 2013 besøgte den nu landfaste ø.

For det arbejde fik den tidligere kemotekniker fredag aften Årets Museumspris af Museumsforeningen, paraplyorganisation for både de statsanerkendte museer og de mange, som er drevet af frivillige i Vordingborg Kommune.

- Det er et dejligt skulderklap at få, siger William Houman, der deler æren med de andre frivillige i Nyords lokalhistoriske forening.

John Holmer, der er formand for Museumsforeningen bag prisen sagde ved overrækkelsen, at William Houman »er et helt ekstraordinært og storslået eksempel på en vaskeægte ildsjæl«, hvis indsats er afgørende, og han fortalte i øvrigt, at foreningen har opdaget, at Vordingborg rumme både det mindste museum i Danmark og det med den korteste åbningstid. Det sidste ekemspel er Museet på Lundbygård, som der er adgang til en dag om året i to timer.